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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

Очаг залегал на глубине 23 км. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Анастасия Бобылева 2024-12-08 05:55:53
© Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 на Камчатке. Об этом сообщил филиал Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Согласно их данным, эпицентр землетрясения находился в 113 км от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 23 км. О жертвах и пострадавших не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

Камчатка расположена вблизи стыка Тихоокеанской, Североамериканской и Евразийской литосферных плит, из-за этого регион довольно сейсмоопасен. Помимо землетрясений, на полуострове нередко случаются извержения вулканов.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение
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