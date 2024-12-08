На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 на Камчатке. Об этом сообщил филиал Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Согласно их данным, эпицентр землетрясения находился в 113 км от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 23 км. О жертвах и пострадавших не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

Камчатка расположена вблизи стыка Тихоокеанской, Североамериканской и Евразийской литосферных плит, из-за этого регион довольно сейсмоопасен. Помимо землетрясений, на полуострове нередко случаются извержения вулканов.