Ка-52 «Аллигатор» уничтожил опорный пункт боевиков на Купянском направлении

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации нанес удар по украинским националистам на Купянском направлении зоны специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что был уничтожен взводный опорный пункт боевиков. Экипаж вертолета подошел к цели на максимально близкое расстояние.
При этом полет осуществлялся на предельно малой высоте. После стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки.
Ка-52 «Аллигатор» успешно вернулся на аэродром базирования. Согласно докладу передового авиационного наводчика, цель была поражена.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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