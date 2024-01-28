Ка-52 «Аллигатор» уничтожил опорный пункт боевиков на Купянском направлении

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации нанес удар по украинским националистам на Купянском направлении зоны специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что был уничтожен взводный опорный пункт боевиков. Экипаж вертолета подошел к цели на максимально близкое расстояние.

При этом полет осуществлялся на предельно малой высоте. После стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки.

Ка-52 «Аллигатор» успешно вернулся на аэродром базирования. Согласно докладу передового авиационного наводчика, цель была поражена.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.