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Ка-52 «Аллигатор» уничтожил опорный пункт боевиков на Купянском направлении

Экипаж вертолета подошел к цели на максимально близкое расстояние.
2024-01-28 05:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации нанес удар по украинским националистам на Купянском направлении зоны специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что был уничтожен взводный опорный пункт боевиков. Экипаж вертолета подошел к цели на максимально близкое расстояние.

При этом полет осуществлялся на предельно малой высоте. После стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки.

Ка-52 «Аллигатор» успешно вернулся на аэродром базирования. Согласно докладу передового авиационного наводчика, цель была поражена.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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