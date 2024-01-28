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ВМС Украины попросили у Лондона списанные фрегаты, на которых некому служить

Великобритания может утилизировать ненужные Королевскому флоту корабли.
Сергей Лебедев 2024-01-28 04:40:01
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Киев готов принять два британских корабля, которые Королевский флот намерен списать из-за недостатка моряков. Об этом заявил командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News. 

«Если будет принято решение о передаче двух фрегатов, мы будем очень рады», - отметил он.

Ранее стало известно, что Великобритания из-за нехватки моряков рассматривает возможность вывода из эксплуатации двух фрегатов HMS Westminster и HMS Argyll. На такой шаг придется пойти, чтобы укомплектовать новые корабли.

В случае списания фрегаты могут утилизировать.

#Украина #ВМС #Великобритания #Алексей Неижпапа #фрегаты
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