ВМС Украины попросили у Лондона списанные фрегаты, на которых некому служить

Киев готов принять два британских корабля, которые Королевский флот намерен списать из-за недостатка моряков. Об этом заявил командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News.

«Если будет принято решение о передаче двух фрегатов, мы будем очень рады», - отметил он.

Ранее стало известно, что Великобритания из-за нехватки моряков рассматривает возможность вывода из эксплуатации двух фрегатов HMS Westminster и HMS Argyll. На такой шаг придется пойти, чтобы укомплектовать новые корабли.

В случае списания фрегаты могут утилизировать.