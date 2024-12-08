Игорь Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» продлили контракт с российским вратарем Игорем Шестеркиным на следующие восемь лет. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Согласно новым условиям контракта, 28-летний спортсмен будет получать около 11,5 миллиона долларов в год, а за весь срок ему выплатят 92 миллиона долларов. Это новый рекорд в лиге.

До этого самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ был канадский спортсмен Кэри Прайс, пишет Life. Он получал 10,5 миллиона долларов, однако Прайс давно не выходил на лед. Он находится в долгосрочном списке травмированных.

Игорь Шестеркин в этом сезоне одержал девять побед. В восьми из девяти победных игр он пропустил два или менее голов.