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Игорь Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ

Контракт «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестеркиным продлили на восемь лет, в течение которых ему выплатят 92 миллиона долларов.
Анастасия Бобылева 2024-12-08 03:58:38
© Фото: Justin Tang Keystone Press Agency Globallookpress

«Нью-Йорк Рейнджерс» продлили контракт с российским вратарем Игорем Шестеркиным на следующие восемь лет. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Согласно новым условиям контракта, 28-летний спортсмен будет получать около 11,5 миллиона долларов в год, а за весь срок ему выплатят 92 миллиона долларов. Это новый рекорд в лиге.

До этого самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ был канадский спортсмен Кэри Прайс, пишет Life. Он получал 10,5 миллиона долларов, однако Прайс давно не выходил на лед. Он находится в долгосрочном списке травмированных.

Игорь Шестеркин в этом сезоне одержал девять побед. В восьми из девяти победных игр он пропустил два или менее голов.

#Спорт #Хоккей #игорь шестеркин
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