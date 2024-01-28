Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на этапе Гран-при в Португалии

В португальском городе Одивелаш завершился этап Гран-при по дзюдо, сборная России завоевала восемь медалей по итогу соревнований.

За сегодня, заключительный день соревнований, российским спортсменам удалось завоевать три медали. В финале весовой категории свыше 100 кг победил Инал Тасоев, он одержал победу над южнокорейцем Ким Минджоном. В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевал Тамерлан Башаев. В весовой категории до 100 кг бронзу взял Матвей Каниковский, он встретился в финале с испанцем Николозом Шеразадишвили.

Спортивные мероприятия проходили в Португалии с 26 по 28 января. В предыдущие дни золотыми медалистами стали Яго Абуладзе, Данил Лаврентьев, серебряными - Дарья Курбонмамадова, бронзовыми - Глафира Борисова и Махмадмек Махмадбеков.

Все дзюдоисты из России выступали в нейтральном статусе. Всего в соревнованиях в Португалии участвовали более 600 спортсменов из 90 стран.