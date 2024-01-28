Правительство РФ передало военным часть акватории Азовского моря

Российское правительство передало на 20 лет часть акватории Азовского моря войсковой части, расположенной Керчи. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что данное решение нужно для обеспечения безопасности и обороны государства. Согласно распоряжению, войсковая часть обязана содержать в исправности гидротехнические объекты.

Переданная часть акватории теперь не может использоваться физическими и юридическими лицами, в том числе для рыболовства.