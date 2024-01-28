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Правительство РФ передало военным часть акватории Азовского моря

Это необходимо для обеспечения безопасности и обороны государства.
Сергей Лебедев 2024-01-28 02:25:01
© Фото: РИА Новости

Российское правительство передало на 20 лет часть акватории Азовского моря войсковой части, расположенной Керчи. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что данное решение нужно для обеспечения безопасности и обороны государства. Согласно распоряжению, войсковая часть обязана содержать в исправности гидротехнические объекты.

Переданная часть акватории теперь не может использоваться физическими и юридическими лицами, в том числе для рыболовства.

#Крым #Керчь #михаил мишустин #Азовское море #правительство
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