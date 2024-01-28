В Киеве и 11 украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины. Об этом сообщается на официальном сайте по оповещению населения.

Оповещение для населения уже больше часа действует в Днепропетровской и Николаевской областях. Позже прозвучали сирены в Киеве, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской областях.

Воздушная тревога объявлена также в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Взрывы с разницей в несколько минут прозвучали в Полтаве, сообщило издание «Общественное. Новости». Звуки взрывов также слышны в Кременчуге, сообщает «Страна.ua».