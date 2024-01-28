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В Киеве и 11 украинских областях объявили воздушную тревогу

Взрывы прозвучали в Полтаве и Кременчуге, сообщили местные СМИ.
Владимир Рубанов 2024-01-28 21:26:01
© Фото: IMAGO Antti Aimo-Kovisto, Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины. Об этом сообщается на официальном сайте по оповещению населения.

Оповещение для населения уже больше часа действует в Днепропетровской и Николаевской областях. Позже прозвучали сирены в Киеве, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской областях.

Воздушная тревога объявлена также в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Взрывы с разницей в несколько минут прозвучали в Полтаве, сообщило издание «Общественное. Новости». Звуки взрывов также слышны в Кременчуге, сообщает «Страна.ua».

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