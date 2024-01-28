Как Техас вышел из повиновения Байдену и чем это может кончиться

В пятницу США сотрясла небывалая новость: взбунтовался Техас. Самое сердце Америки. Самый консервативный, большой, нефтяной и самый вооруженный штат. Прорвался давний и болезненный нарыв - незаконная миграция. И вот Техас отказался подчиняться Байдену и начал самостоятельную борьбу с этой проблемой.

Губернатор штата Грег Эббот объявил, что бездействие президента США привело к потоку нелегалов, которое сравнимо с вторжением в страну. И раз президент не в состоянии справиться с охраной границы, Техас будет вести эту борьбу своими силами.

И потому Эббот активировал 1-ю статью конституции США, которая позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на Вашингтон, и закрыл границу с Мексикой.

Это прямое неповиновение федеральным властям и плевок в сторону Байдена. И самое интересное - бунт Техаса уже поддержали еще 25 штатов, где губернаторы - республиканцы. На сторону Техаса встал и миллиардер Илон Маск. А Дональд Трамп призвал другие штаты отправить подкрепление в Техас для борьбы с мигрантами.

То есть это уже не одиночное выступление, а массовое недовольство и скоординированный отказ подчиняться центру.

Ну а что же Байден? После того как Вашингтон дал Техасу 24 часа на то, чтобы остановиться и пропустить в штат федеральные войска, прошло уже двое суток. Техас демонстративно наплевал на указания центра, а Байден и его окружение молчат. То есть - полное бессилие.

И еще любопытный момент. Глядя на все происходящее в Штатах, невольно напрашивается вопрос: кто же у них там такой провидец? И кто поставляет информацию о будущем в Голливуд? Уже этой весной на экраны выходит новый американский блокбастер под названием - «Гражданская война. Падение империи».

О причинах «бунта американцев», «худшей ошибке Байдена» и о предчувствии гражданской войны смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».