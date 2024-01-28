О целях СВО и реабилитации: о чем говорил Путин со студентами-военнослужащими

О семье, будущем, и о том как важно правильно выбрать свой путь, речь на этой неделе шла в Калининграде, куда президент прибыл в Татьянин день - День российского студенчества.

По словам Владимира Путина, создание семьи - не рано, но вовремя - чрезвычайно важно. И получение высшего образования и построение карьеры не должно этому противоречить. Поэтому поддержка семей, в том числе молодых, студенческих, в приоритетах у государства.

Конечно, в День всех студентов не обошлось без медовухи, пирогов и веселья. Праздник отметили по всей стране. Не забыли в этот день и о тех, кто в нынешнее непростое время решил немного подождать с учебой и добровольно отправился на фронт, в зону специальной военной операции.

На фронте сейчас находятся более 4 тысяч молодых людей - вчерашних студентов. Это те, про кого уже сегодня можно сказать, что они досрочно сдали свой главный жизненный экзамен: решили пойти защищать свою Родину. Как сказал президент - это в характере нашего народа: подставлять плечо Родине и не жалеть себя в трудный час.

Владимир Путин в Татьянин день пообщался с теми, кто учится, и с теми, кто на боевом посту. Об этом - в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».