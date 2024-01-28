Памятник Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

На Новодевичьем кладбище в Москве состоялось открытие памятника народному артисту СССР Василию Лановому, сообщает корреспондент «Звезды».

«Герой труда, народный артист СССР Василий Лановой», - гласит надпись на памятнике.

На гранитной плите с крестом высечены названия наиболее знаменитых кинокартин, в которых Лановой исполнил роли. В частности, речь идет об «Офицерах», «Алых парусах», «Анне Карениной».

Рядом с плитой расположился бюст актера, а также его фотопортрет. К подножию памятника уже возложили цветы родственники, близкие и поклонники творчества Ланового.