МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Памятник Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

Рядом с плитой расположился бюст актера, а также его фотопортрет.
Анна Назайкина 2024-01-28 18:44:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Новодевичьем кладбище в Москве состоялось открытие памятника народному артисту СССР Василию Лановому, сообщает корреспондент «Звезды».

«Герой труда, народный артист СССР Василий Лановой», - гласит надпись на памятнике.

На гранитной плите с крестом высечены названия наиболее знаменитых кинокартин, в которых Лановой исполнил роли. В частности, речь идет об «Офицерах», «Алых парусах», «Анне Карениной».

Рядом с плитой расположился бюст актера, а также его фотопортрет. К  подножию памятника уже возложили цветы родственники, близкие и поклонники творчества Ланового.

#Москва #Памятник #василий лановой #народный артист СССР #Новодевичье кладбище
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»