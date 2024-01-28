«Летающие танки» и новые «Аллигаторы»: как ОПК обеспечивает нужды спецоперации

В ушедшем году Россия смогла в разы нарастить производство вооружения и боеприпасов. Об этом заявил Сергей Шойгу в Единый день приемки военной продукции. В сжатые сроки, без потери качества удалось сдать все необходимые для нужд специальной военной операции объекты военного и специального назначения.

Боевые возможности российских войск растут. Многие предприятия ввели в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, в которых есть высокотехнологичное оборудование. Министр поручил уделить особое внимание разработке и выпуску перспективного оружия и повышению его дальности и точности.

Это юбилейный, десятый год, с тех пор как в России проводится единый день приемки военной продукции. День, когда министру обороны докладывают обо всей произведенной и поставленной в войска бронетехнике, артиллерии, ракетах, средствах ПВО и авиации. С начала специальной военной операции, когда расход боеприпасов и износ техники выросли, тому, как восполняются запасы вооружения, Сергей Шойгу уделяет особое внимание.

Министру доложили об абсолютном господстве нашей армии в воздухе. В минувшем году ВКС пополнили более 100 новых и отремонтированных истребителей и бомбардировщиков, а также 150 вертолетов и три с половиной тысячи беспилотников. В условиях СВО Минобороны вдвое увеличило финансирование гособоронзаказа. На предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха и производственные линии. За счет этого войска получили в пять раз больше высокотехнологичного вооружения.

«Рост интенсивности производства потребовал привлечения значительного количества квалифицированных специалистов персонала по всей номенклатуре производственных мощностей и по всей номенклатуре производимых средств вооружения и военной техники, в ряде случаев перехода на круглосуточный график работы», - отметил глава Минобороны.

В этом году планируется колоссальное по числу единиц техники усиление Вооруженных сил. 16 с половиной миллионов средств поражения - это противотанковые ракеты, артиллерийские снаряды, мины и авиационные бомбы, а также 36 тысяч сошедших с конвейеров танков и БТРов, которые в первую очередь будут обновлять изношенные в ходе боев в зоне спецоперации бронемашины. При этом подбитую технику военные не списывают со счетов - после ремонта она снова отправляется в бой.

«Налаженная система оперативного ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, тем самым повысив готовность к применению по назначению», - сказал Сергей Шойгу.

Сегодня на круглосуточном боевом дежурстве не только военные, но и рабочие на заводах. В три смены собирают самоходные гаубицы: от гусениц до башни. Но базовой комплектации в условиях современного боя уже недостаточно. В Екатеринбурге машины обшивают специальной накидкой, которая снижает заметность танка для средств обнаружения с инфракрасным и радио-диапазонами. По просьбам бойцов на гаубицы устанавливают защиту от дронов.

В рамках военной приемки министру доложили о наращивании объема выпуска бронетехники. И вот живой пример: десятки многотонных машин ждут отгрузки на фронт с предприятия в Нижнем Тагиле. Там собирают «летающие танки»: так военные называют модернизированные Т-90 из-за его скоростных и маневренных характеристик - на зависть западным образцам техники.

«Во-первых, силовая установка тут на 1300 л.с. Коробки передач стоят более мощные, то есть машина стала резвее. Если совсем по-простому - здесь стоит коробка-автомат, как на хорошей машине. Ты сел, нажал газ и поехал. Не нужно переключать передачи и тратить на это драгоценное время. На скорости 80 км/ч ни "Тигры", ни "Леопарды" ее не догонят», - говорит испытатель двигателей Иван Ходырев.

Как оборонные заводы наращивают выпуск «летающих танков», модернизированных «Аллигаторов», «Цирконов», «Калибров» и «Уранов» - в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».