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Камеры сняли момент, как машина вылетела с моста на юго-востоке Москвы

Как сообщается, в результате ДТП никто не пострадал.
Анна Назайкина 2024-01-28 17:45:01
© Фото: moscowtop, Telegram © Видео: dtp777, Telegram

Момент опрокидывания легковушки с моста в Москве попал на видео. Кадры распространились в социальных сетях.

Напомним, накануне на юго-востоке столицы на улице Сайкина автомобиль вылетел с проезжей части, едва не врезавшись в другую машину, а затем упал с моста.

Водитель и другие участники дорожного движения не пострадали, сообщили «Звезде» в правоохранительных органах.

В районе ДТП было затруднено движение, однако уже через полтора часа проезжая часть была освобождена. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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