Камеры сняли момент, как машина вылетела с моста на юго-востоке Москвы

Момент опрокидывания легковушки с моста в Москве попал на видео. Кадры распространились в социальных сетях.

Напомним, накануне на юго-востоке столицы на улице Сайкина автомобиль вылетел с проезжей части, едва не врезавшись в другую машину, а затем упал с моста.

Водитель и другие участники дорожного движения не пострадали, сообщили «Звезде» в правоохранительных органах.

В районе ДТП было затруднено движение, однако уже через полтора часа проезжая часть была освобождена. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.