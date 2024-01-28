МО РФ: уничтожены склады боевиков в Днепропетровской и Запорожской областях

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам украинских националистов с боеприпасами в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В оборонном ведомстве уточнили, что поражение нанесено складам с вооружением и горючим, которые использовались для боевой техники ВСУ.
Кроме того, уничтожены скопления живой силы боевиков и их вооружение. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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