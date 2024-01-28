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МО РФ: уничтожены склады боевиков в Днепропетровской и Запорожской областях

Также были нанесены удары по скоплениям живой силы националистов и боевой технике врага.
2024-01-28 14:22:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам украинских националистов с боеприпасами в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что поражение нанесено складам с вооружением и горючим, которые использовались для боевой техники ВСУ.

Кроме того, уничтожены скопления живой силы боевиков и их вооружение. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #боевики #МО РФ #склады #запорожье #Днепропетровская область
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