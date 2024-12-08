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Путин посмертно наградил погибших при крушении Ми-2 под Кировом медиков

Посмертно награждены орденом Пирогова врач Александр Гыска, медсестра Татьяна Гмызина и медбрат Сергей Широких.
Игнат Далакян 2024-12-08 12:57:10
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил посмертно орденами Пирогова медиков, погибших при крушении вертолета Ми-2 санавиации под Кировом. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

В документе говорится, что награждены три медика за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Были награждены врач Александр Гыска, медсестра станции скорой помощи Татьяна Гмызина и медбрат Сергей Широких.

Напомним, 26 октября в Даровском районе Кировской области упал вертолет Ми-2 санавиации. На борту находились четыре человека - пилот и три медицинских работника. Все они погибли.

#в стране и мире #награждение #Владимир Путин #орден Пирогова #медики #Ми-2
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