Путин посмертно наградил погибших при крушении Ми-2 под Кировом медиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил посмертно орденами Пирогова медиков, погибших при крушении вертолета Ми-2 санавиации под Кировом. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

В документе говорится, что награждены три медика за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Были награждены врач Александр Гыска, медсестра станции скорой помощи Татьяна Гмызина и медбрат Сергей Широких.

Напомним, 26 октября в Даровском районе Кировской области упал вертолет Ми-2 санавиации. На борту находились четыре человека - пилот и три медицинских работника. Все они погибли.