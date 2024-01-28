Главный тренер «Барселоны» после поражения 3:5 от «Вильярреала» объявил об уходе

Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Хави Эрнандес заявил, что покинет свой пост после окончания сезона. Об этом заявил сам наставник на пресс-конференции после проигранного домашнего матча в рамках 22-го тура чемпионата страны против «Вильярреала».

В субботу, 28 января, «сине-гранатовые» уступили «желтой подлодке» со счетом 3:5. До 71-й минуты встречи подопечные Хави вели 3:2, однако пропустили три мяча на 84, 99 и 101 минутах. Это второе поражение подряд для каталонцев и третье в этом розыгрыше Примеры. Команда идет третьей в таблице с 44 очками, отставая от лидирующего «Реала» уже на 10 баллов.

«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня я не буду работать в качестве главного тренера "Барселоны"», - приводит слова испанского тренера спортивная газета Mundo Deportivo.

Он заверил, что оставит должность, даже если «Барса» выиграет Лигу чемпионов. Напомним, в 1/8 главного европейского турнира каталонцы сыграют с итальянским «Наполи».

«Решение бесповоротно. Да. Я очень рационален, я давно об этом думал, и нам нужна смена динамики», - сказал 44-летний специалист.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. При нем клуб выиграл Примеру в сезоне 2022/23.