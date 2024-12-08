Поезд на большой скорости снес автомобиль, который выехал на пути

На железнодорожном переезде на Кубани поезд столкнулся с автомобилем и смял его. В автомобиле находились мужчина, женщина и девочка, все они получили травмы, как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ДТП произошло вечером 7 декабря на 38-м километре перегона Мостовской - Лабинск, пишет 360. Автомобиль ВАЗ 2110 выехал на пути. Машинист заметил его и начал экстренное торможение, но не успел, и поезд сбил машину. Та отлетела в сторону и перевернулась.

За рулем автомобиля был 19-летний водитель. Пострадавших доставили в больницу на скорой помощи.