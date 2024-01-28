В России в феврале проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты

С 1 февраля в России вступают в силу ряд законов, например, повысится размер маткапитала и социальных выплат. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на 7,4% проиндексируют маткапитал - выплата на первого ребенка составит 630,4 тысяч рублей на первого ребёнка и 833 тысяч рублей - на второго.

Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций, например, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата.

«Приоритет государства - в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете», - рассказал Володин в Telegram-канале Госдумы.

Также с 1 февраля вступает в силу закон бесплатного информирования вкладчиков об истечении срока их вкладов и дополнительные законодательные меры по защите государственной тайны. С начала февраля также будет запрещена деятельность провайдеров хостинга, не включенных в реестр Роскомнадзора. Изменения повысят требования к защите информации и снизят количество противоправного контента. Важным нововведением станет закон о деятельности банков и микрокредитных организация по сбору долгов - теперь их смогут контролировать судебные приставы. По словам Володина, это решение позволит комплексно защитить права должников.