Места бизнес-класса не всегда будут в салоне Ту-214

Салон пассажирского варианта Ту-214 будет рассчитан на 196 пассажиромест и далеко не всегда в нем будет предусмотрены места бизнес-класса. Но авиакомпании самостоятельно смогут изменить расположение кресел и добавить новые. Как выглядит пассажирский Ту-214 изнутри показали в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Внутри также предусмотрено пять комнат с туалетами, люльки для младенцев. Остальное не сильно отличается от обычных пассажирских самолетов. Производят пассажирские Ту-214 на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, как и вариант этого лайнера для президента России.

Конкретно этот пассажирский Ту-214 не новый, ранее он прошел капитальный ремонт. Но его пригодность к полетам проверят не только гражданские, но и военные специалисты.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Ту-214. Самолет для Президента и не только» на сайте. Вы поближе познакомитесь с Ту-214 - самолетом, на котором летает наш президент. И узнаете, чем он отличается от гражданского варианта.