МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Места бизнес-класса не всегда будут в салоне Ту-214

Салон самолета выделяется большой длиной и расстоянием между креслами.
Владимир Расходчиков 2024-01-29 06:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Салон пассажирского варианта Ту-214 будет рассчитан на 196 пассажиромест и далеко не всегда в нем будет предусмотрены места бизнес-класса. Но авиакомпании самостоятельно смогут изменить расположение кресел и добавить новые. Как выглядит пассажирский Ту-214 изнутри показали в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Внутри также предусмотрено пять комнат с туалетами, люльки для младенцев. Остальное не сильно отличается от обычных пассажирских самолетов. Производят пассажирские Ту-214 на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, как и вариант этого лайнера для президента России.

Конкретно этот пассажирский Ту-214 не новый, ранее он прошел капитальный ремонт. Но его пригодность к полетам проверят не только гражданские, но и военные специалисты. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Ту-214. Самолет для Президента и не только» на сайте. Вы поближе познакомитесь с Ту-214 - самолетом, на котором летает наш президент. И узнаете, чем он отличается от гражданского варианта.

#Самолет #Военная приемка #Ту-214 #наш эксклюзив #гражданская авиация
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»