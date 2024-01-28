Четыре машины загорелись после ДТП на Ленинградском шоссе

Массовое ДТП с фурой произошло в Москве на Ленинградском шоссе. Предварительно, фура протаранила три остановившиеся на светофоре машины. В результате аварии загорелись четыре машины. Одна иномарка сгорела полностью, у другого участника ДТП загорелся моторный отсек, площадь пожара достигала шести квадратных метров.

Уточняется, что происшествие произошло около 07.15, передает «360».

Несмотря на раннее утро воскресенья, на «Ленинградке» образовалась пробка, полиция полностью перекрыла движение на данном участке. Далее были открыты две полосы, потом движение восстановлено полностью. В результате аварии никто не пострадал.