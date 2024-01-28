МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре машины загорелись после ДТП на Ленинградском шоссе

В результате аварии никто не пострадал. Образовалась пробка, так как движение было перекрыто на некоторое время.
Ирина Егорова 2024-01-28 11:00:01
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Массовое ДТП с фурой произошло в Москве на Ленинградском шоссе. Предварительно, фура протаранила три остановившиеся на светофоре машины. В результате аварии загорелись четыре машины. Одна иномарка сгорела полностью, у другого участника ДТП загорелся моторный отсек, площадь пожара достигала шести квадратных метров.

Уточняется, что происшествие произошло около 07.15, передает «360».

Несмотря на раннее утро воскресенья, на «Ленинградке» образовалась пробка, полиция полностью перекрыла движение на данном участке. Далее были открыты две полосы, потом движение восстановлено полностью. В результате аварии никто не пострадал.

#Москва #пожар #авария #ДТП #Ленинградское шоссе #иномарка
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»