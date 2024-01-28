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В Анталье экстренно сел авиалайнер из-за «криков о помощи» в багажном отделении

Экипаж самолета услышал крики «помогите» из багажного отделения, сообщает портал HavaSosyalMedya.
Максим Крюков 2024-01-28 00:58:01
© Фото: IMAGO Bernd Feil M.i.S. Global Look Press

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Стамбул - Эр-Рияд (Саудовская Аравия), совершил вынужденную посадку в Анталье после того, как экипаж услышал крики о помощи из багажного отсека, пишет местный портал HavaSosyalMedya.

«Как утверждается, во время полета самолета Airbus A321, выполняющего рейс PC690 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в Эр-Рияд, экипаж услышал крики "помогите" из багажного отделения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты приняли решение экстренно посадить воздушное судно в аэропорту Антальи. По данным сервиса Flightradar24, авиалайнер приземлился в воздушной гавани города-курорта в 0.10 28 января (время совпадает с мск).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию Pegasus, самолет продолжит свой маршрут после проверки и дозаправки.

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