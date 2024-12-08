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Один человек пострадал при столкновении машины с автобусом в Москве

Авария произошла примерно в 21:50 на улице Горчакова на юго-западе Москвы.
Анастасия Бобылева 2024-12-08 00:19:57
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На улице Горчакова на юго-западе Москвы столкнулись автобус и автомобиль, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

«Произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 802 маршрута. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, ему оказывается медицинская помощь. В автобусе пострадавших нет», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Авария произошла в районе дома 21 примерно 21:50. По имеющимся данным, водитель машины не уступил автобусу дорогу при перестроении, что и стало причиной произошедшего.

#Москва #в стране и мире #авария #ДТП
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