Основатель Pink Floyd: все решения США по Украине были катастрофическими

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что происходящее на Украине является идеологической борьбой между нацизмом и демократическим будущим страны.

«Мое сердце разрывается, когда я вижу, как невинные люди оказываются втянутыми в эту идеологическую битву между бандеровскими нацистами и возможным будущим», - поделился в интервью с РИА Новости музыкант.

Он также заявил, что считает ужасными все решения американских властей по Украине.

«Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим», - сказал Уотерс.

Он уточнил, что имеет в виду решения США, начиная с момента госпереворота на майдане, организованным Викторией Нуланд, и заканчивая решением американских властей по расширению НАТО. Артист также напомнил, что западные страны нарушили обещание не расширять Североатлантический альянс.

Ранее Роджер Уотерс говорил, что Соединенным Штатам плевать на украинцев. По его мнению, Вашингтоном волнует только обогащение «американских плутократов».