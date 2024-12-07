На Сахалине спасли четверых туристов, попавших в шторм на мысе Виндис

На Сахалине полицейские спасли четырех туристов, которые попали в непогоду во время поездки в район мыса Виндис. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Туристы попытались преодолеть местную реку вброд на первом автомобиле, однако автомобиль зацепил камень и застрял в песке. Тогда водитель и пассажир пересели во вторую машину. Вскоре ситуация повторилась. Также пропала телефонная связь, а погода стала ухудшаться, рассказали в ведомстве.

Тревогу забили родственники пропавших, которые перестали выходить на связь. Тогда на помощь отправили патрульный экипаж, но совсем скоро и поисковая машина завязла в песке.

«Тогда полицейские местного отдела полиции отправились на выручку на личном внедорожнике», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские преодолели 80 километров. Причем часть пути пролегала по песку, который из погодных условий смешался с водой и снегом, а другая часть представляла собой размытую дорогу со слякотью, под которой образовались глубокие лужи.

Несмотря на эти условия правоохранители добрались до потерпевших. Им оказали помощь в ремонте автомобилей, все вернулись в город.