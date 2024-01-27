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Экипажи Су-25 ударили по опорным пунктам боевиков на Донецком направлении

Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.
2024-01-27 05:26:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики Су-25 ВКС России ударили по опорным пунктам и живой силе украинских боевиков на Донецком направлении специальной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что применялись неуправляемые авиационные ракеты. После удара экипажи самолетов выполнили противоракетный маневр, а также выпустили тепловые ловушки.

«Выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку» - рассказывает летчик с позывным «Трактор».

Су-25 успешно вернулись на аэродром вылета. Согласно докладу передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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