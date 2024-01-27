В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии с помощью дронов

На территории Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотических веществ из Эстонии с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что речь идет о переправе крупных партий кокаина и гашиша с помощью FPV-дронов через реку Нарва.

«То есть на эстонской стороне к дрону привязывают упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России», - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что для переброски запрещенных веществ в РФ эстонские наркодилеры пытаются вербовать ветеранов специальной военной операции, которые владеют навыками управления FPV-дронами.

В настоящее время правоохранители проводят расследование по данному факту и устанавливают личности всех причастных, задержаний пока не производилось, уточнил источник.