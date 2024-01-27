МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии задержали мужчину, державшего в заложниках людей в кофейне

Злоумышленник был задержан на выходе из кафе, сотрудникам полиции пришлось применить огнестрельное оружие.
Максим Крюков 2024-01-27 03:03:01
© Фото: Marius Bulling dpa Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов немецкого города Ульм, расположенного в 70 километрах к юго-востоку от Штутгарта, задержали мужчину, который взял в заложники четырех посетителей кофейни.

В местной полиции сообщили, что злоумышленник пытался сбежать из кафе, захватив одного из заложников, однако ему это не удалось.

«Полиция применила огнестрельное оружие. Преступник был задержан», - передает сообщение LIFE.

Отмечается, что во время задержания никто из заложников не пострадал. О мотивах поступка захватчика, который не выдвигал никаких требований, пока ничего неизвестно. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

#в стране и мире #Германия #Ульм #полиция #Задержание #преступник #заложники #кофейня
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»