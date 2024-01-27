В Германии задержали мужчину, державшего в заложниках людей в кофейне

Сотрудники правоохранительных органов немецкого города Ульм, расположенного в 70 километрах к юго-востоку от Штутгарта, задержали мужчину, который взял в заложники четырех посетителей кофейни.

В местной полиции сообщили, что злоумышленник пытался сбежать из кафе, захватив одного из заложников, однако ему это не удалось.

«Полиция применила огнестрельное оружие. Преступник был задержан», - передает сообщение LIFE.

Отмечается, что во время задержания никто из заложников не пострадал. О мотивах поступка захватчика, который не выдвигал никаких требований, пока ничего неизвестно. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.