ФСБ задержала в Дагестане 12 человек, планировавших теракт

В Дагестане поймали 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Отмечается, что злоумышленники планировали устроить крупный теракт. У них изъяли оружие, боеприпасы, два самодельных взрывных устройства и более тонны аммиачной селитры.

«Обнаруженные СВУ уничтожены на месте», - говорится в заявлении ведомства.

Сейчас задержанные дают признательные показания. На них заведены уголовные дела.

В данный момент продолжаются следственные мероприятия.