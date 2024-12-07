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ФСБ задержала в Дагестане 12 человек, планировавших теракт

Изъято оружие, боеприпасы, два самодельных взрывных устройства и более тонны аммиачной селитры.
Сергей Лебедев 2024-12-07 22:10:58
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости © Видео: УФСБ по Республике Дагестан

В Дагестане поймали 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Отмечается, что злоумышленники планировали устроить крупный теракт. У них изъяли оружие, боеприпасы, два самодельных взрывных устройства и более тонны аммиачной селитры.

«Обнаруженные СВУ уничтожены на месте», - говорится в заявлении ведомства.

Сейчас задержанные дают признательные показания. На них заведены уголовные дела.

В данный момент продолжаются следственные мероприятия.

#в стране и мире #Дагестан #ФСБ #террористы #Задержание
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