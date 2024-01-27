МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мьянме с 20 февраля заработают карты «Мир»

Картами можно будет пользоваться для осуществления платежей как туристам, так и инвесторам.
Елизавета Кондрикова 2024-01-27 21:19:01
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press

С конца февраля в Мьянме заработают российские карты системы «Мир», что позволит удобно осуществлять проводы платежей, заявил министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан Зо на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Мы сейчас можем дать возможность с 20 февраля этого года использовать удобные финансовые инструменты. Можно получить соответствующую карту, которая будет работать в нашей экономике. Можно будет воспользоваться картой "Мир"», - сказал министр в рамках российско-мьянманского бизнес-форума.

Министр выразил убежденность, что с момента начала работы карт осуществлять платежи станет «очень легко» не только туристам, но и инвесторам, передает Life. Министр выразил заинтересованность в российских вложениях в экономику Мьянмы, сказав что нововведение станет «хорошей возможностью» для инвесторов. 

В конце прошлого года также стало известно о том, что карты «Мир» распространят свое действие на самые популярные туристические места Кубы - Гавану и Варадеро.

#Мьянма #Инвестиции #платежи #карты мир #российские карты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»