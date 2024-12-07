В торговом центре на севере Москвы вспыхнул пожар

Сегодня вечером произошел пожар в торговом центре, расположенном на проезде Дежнева в московском районе Южное Медведково. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло на первом этаже ТЦ. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар на площади в пять квадратных метров.

«Проводится тактическая вентиляция помещений», - отметили в ведомстве.

По данным сайта 360.ru, в результате инцидента пострадали два человека. Сообщается, что один отравился продуктами горения, а второй получил сильные ожоги. Официальная информация об этом не поступала.