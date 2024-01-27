Умерла актриса театра и кино Вера Молчанова

Актриса театра и кино Вера Васильевна Молчанова скончалась на 82-ом году жизни. Об этом сообщили на сайте российского государственного Театра на Покровке, в котором актриса работала с 1991 года.

«Она была одной из первых, кого С.Н. Арцибашев (основатель и худрук Театра на Покровке - прим.ред.) пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», - говорится в некрологе.

Актриса играла в театре, а также снималась в сериалах. В наибольшей степени она была известна по своим ролям в отечественных сериалах «След», «Закрытая школа», «Карпов» и других.

Причина смерти не сообщается. На сайте уточнили, что о времени и месте прощания с артисткой будет рассказано позже.