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Момент удара ВСУ дронами по машинам волонтеров в Новой Каховке попал на видео

Ранения получила 70-летняя пенсионерка. В настоящий момент пострадавшей оказывают помощь медики.
Анна Назайкина 2024-01-27 18:12:01
© Фото: aakherson, Telegram © Видео: aakherson, Telegram

Украинские военные атаковали беспилотниками автомобили волонтеров в Новой Каховке. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Кроме того, он опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на них запечатлен момент удара боевиков прямо в центре города.

«Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб», - написал он.

В результате произошедшего пострадала пенсионерка - у 70-летней жительницы города зафиксировали тяжелые ранения. Сейчас ей оказывают помощь медики.

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