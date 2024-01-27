Момент удара ВСУ дронами по машинам волонтеров в Новой Каховке попал на видео

Украинские военные атаковали беспилотниками автомобили волонтеров в Новой Каховке. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Кроме того, он опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на них запечатлен момент удара боевиков прямо в центре города.

«Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб», - написал он.

В результате произошедшего пострадала пенсионерка - у 70-летней жительницы города зафиксировали тяжелые ранения. Сейчас ей оказывают помощь медики.