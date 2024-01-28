Конструктор сообщил о работах по созданию сверхзвукового пассажирского самолета

Работы по созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов в России продолжают вестись и после прекращения полетов Ту-144. Но пока специалистам не удалось создать достаточно экономичный двигатель.

При этом, в случае необходимости, конструкторы уже готовы построить новые самолеты такого типа. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал директор конструкторского-технологического центра Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Александр Ромадановский.

«Мы работаем над этим, продолжаем работы по созданию именно сверхзвуковой пассажирской авиации. Но, помимо того, чтобы создать самолет, необходим еще и экономичный двигатель. К сожалению, пока еще наши двигатели не могут обеспечить именно требуемой экономичности. И поэтому стоимость полета на этих самолетах будет оставаться высокой. Поэтому, если общество наше будет готово и будет заказывать такие самолеты, я не вижу проблем их разработать и построить», - объяснил Ромадановский.

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