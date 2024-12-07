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Лавров объяснил, почему корабли РФ покинули базу в Тартусе

Глава МИД напомнил, что в Средиземном море проходят военные учения.
Таисия Кваша 2024-12-07 18:02:56
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Дохийского форума в Астане прокомментировал якобы вывод российских кораблей с базы в Тартусе.

«Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», - ответил он.

На том же форуме глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на урегулирование дипломатических отношений между Сирией и Турцией. Он добавил, что Москва готова помочь с нормализацией отношений между странами для обеспечения безопасности сирийско-турецкой границы в будущем.

#в стране и мире #учения #ВМФ России #Сергей Лавров #МИД РФ #Средиземное море
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