Лавров объяснил, почему корабли РФ покинули базу в Тартусе

Министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Дохийского форума в Астане прокомментировал якобы вывод российских кораблей с базы в Тартусе.

«Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», - ответил он.

На том же форуме глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на урегулирование дипломатических отношений между Сирией и Турцией. Он добавил, что Москва готова помочь с нормализацией отношений между странами для обеспечения безопасности сирийско-турецкой границы в будущем.