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МО сообщило о поражении ЗРК С-300 и складов с горючим в зоне спецоперации

Также средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.
2024-01-27 14:24:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Склады горючего и боеприпасов поражены в Кировоградской и Днепропетровской областях летчиками оперативно-тактической авиации, расчетами ударных беспилотников, артиллеристами и ракетчиками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях», - отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы и бронетехнике украинских националистов в 102-х районах.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire. Уничтожены 28 вражеских беспилотников различных модификаций в районах населенных пунктов ЛДНР и Херсонской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #с-300 #спецоперация #РСЗО HIMARS #Vampire
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