Около 20 человек ищут под завалами после взрыва в жилом доме в Гааге

В Гааге произошел взрыв в жилом трехэтажном доме, четыре человека удалось спасти из-под завалов. Об этом сообщила региональная пожарная служба в соцсети Х.

«На данный момент четверо пострадавших доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что недалеко от места взрыва образуется большое количество дыма. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию.

По данным портала nu.nl, под завалами могут находиться около 20-ти человек. Известно, что взрыв произошел в 6:15 утра по местному времени. После начался пожар. В числе доставленных в больницу есть ребенок.