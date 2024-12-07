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Около 20 человек ищут под завалами после взрыва в жилом доме в Гааге

Четырех пострадавших доставили в больницу, среди них есть ребенок.
Игнат Далакян 2024-12-07 13:38:12
© Фото: @maartenbrink, Х

В Гааге произошел взрыв в жилом трехэтажном доме, четыре человека удалось спасти из-под завалов. Об этом сообщила региональная пожарная служба в соцсети Х.

«На данный момент четверо пострадавших доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что недалеко от места взрыва образуется большое количество дыма. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию.

По данным портала nu.nl, под завалами могут находиться около 20-ти человек. Известно, что взрыв произошел в 6:15 утра по местному времени. После начался пожар. В числе доставленных в больницу есть ребенок.

#в стране и мире #взрыв #гаага #пострадавшие #Жилой дом #нидерланды
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