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В Кирове 18-летний боец ММА умер во время спарринга

Во время спарринга спортсмен, предположительно, получил черепно-мозговую травму и потерял сознание.
Ирина Егорова 2024-01-27 13:55:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Молодой спортсмен 2005 года рождения умер после спарринга на турнире по смешанным единоборствам в Кирове. Во время спарринга спортсмен, предположительно, пропустил несколько ударов, получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. Врачи скорой помощи приступили к реанимационным действиям, но спасти молодого человека не удалось. Он умер от полученных травм в машине скорой помощи.

«Констатирована смерть от неизвестной причины. Выражаем соболезнование родным и близким. Причины смерти выясняются экспертами», - передает «360» со ссылкой на правительство Кировской области.

Уточняется, что все участники соревнований выступали в необходимой экипировке, состояние здоровья также не вызывало вопросов.  Имя скончавшегося спортсмена не разглашается.

Похожий случай недавно произошел в Сочи. 14-летний юноша после серии ударов в печень начал терять равновесие и потерял сознание. 

 

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