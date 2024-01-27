Врач Радж назвал неподходящие для сна часы

Период между тремя и четырьмя часами утра считается самым неподходящим, чтобы ложиться спать, считает хирург Каран Радж.

«Независимо от вашей биологии, сон будет более тяжелым, и вы получите меньше глубокого, медленного сна», - предупредил врач.

Это связано с тем, что ночной сон состоит из нескольких циклов, продолжительность каждого из которых составляет 90 минут. Сначала наступает фаза глубокого и восстанавливающего медленного сна, а ближе к утру - легкого, наполненного сновидениями быстрого сна.

В меньшей мере нарушение скажется на людях, которые соблюдают режим, а вот причиной плохого сна может стать бокал вина или перекус перед сном. Радж добавил, что организм умеет подстраиваться под изменения графика. Однако при хронической нехватке сна возрастает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, передает издание HuffPost.

Детям до пяти лет специалисты рекомендуют спать по 10-13 часов, младшим школьникам - по 9-11 часов, подросткам - 8-10, взрослым - 7-9 часов, а вот людям пожилым - тем, кто старше 65 - отдыхать нужно не меньше 7 часов.