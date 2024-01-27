МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трое детей сгорели в деревенском доме в Нижегородской области

Родители доставлены в больницу с ожогами, им оказывается медицинская помощь.
Ян Брацкий 2024-01-27 10:56:01
© Фото: sledcom_nn, Telegram

Трое детей погибли на пожаре в деревне Нечаево Нижегородской области, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«Произошел пожар, во время которого погибли трое детей 16, 10 и 8 лет. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили», - говорится в сообщении ведомства.

Родители с множественными ожогами доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Разбираться в причинах трагедии предстоит пожарным дознавателям. По предварительной информации, к возгоранию могла привести неисправность электропроводки или печного оборудования. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого все обстоятельства ЧП установят следователи.

#пожар #дети #ЧП #Трагедия #ск россии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»