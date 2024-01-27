Трое детей сгорели в деревенском доме в Нижегородской области

Трое детей погибли на пожаре в деревне Нечаево Нижегородской области, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«Произошел пожар, во время которого погибли трое детей 16, 10 и 8 лет. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили», - говорится в сообщении ведомства.

Родители с множественными ожогами доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Разбираться в причинах трагедии предстоит пожарным дознавателям. По предварительной информации, к возгоранию могла привести неисправность электропроводки или печного оборудования. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого все обстоятельства ЧП установят следователи.