Гигантские волны обрушились на остров в Тихом океане и затопило военную базу США

Военную базу США затопило на Маршалловых островах в Тихом океане. Ее накрыло «непредвиденными гигантскими волнами», высота которых больше метра. Они обрушились на северную часть острова 20 января, передает СNN со ссылкой на отчет армии США.

На кадрах видно, что поток воды буквально выламывает двери, сбивает с ног людей, и заполняет все помещение. Через пару секунд выключается свет.

Инфраструктуре острова был нанесен серьезный ущерб, на ее восстановление уйдут месяцы. По данным CNN, пострадал один человек, был повреждены жилищный комплекс, автомобильный комплекс, театр и часовня.

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