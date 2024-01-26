МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пережившая блокаду Ленинграда Нина Зубарева скончалась на Кубе

Женщине было 90 лет. Представители дипмиссии выразили соболезнования родным и близким Зубаревой.
Ирина Егорова 2024-01-26 08:50:01
© Фото: EmbRusCuba, Telegram

Нина Борисовна Зубарева, которая пережила блокаду Ленинграда, скончалась на Кубе, сообщило российское посольство на Кубе. Зубаревой было 9-10 лет, когда гитлеровцы оккупировали город.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашей соотечественницы, жительницы блокадного Ленинграда Нины Борисовны Зубаревой 1934 года рождения», - сказано в сообщении.

Женщине было 90 лет. Она долгие годы проживала на Кубе. Российская дипмиссия на Кубе выразила соболезнования родным и близким Нины Зубаревой.  

Напомним, что 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города. В Санкт-Петербурге ежегодно 27 января гремят залпы победного салюта и широко отмечается этот знаковый день в истории города и Второй мировой войны. В 2024 году в связи с 80-летием знаменательной даты в Северной столице пройдут особые торжества.

#в стране и мире #Куба #Блокада Ленинграда #женщина #соболезнования #кончина #ветеран вов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»