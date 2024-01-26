Пережившая блокаду Ленинграда Нина Зубарева скончалась на Кубе

Нина Борисовна Зубарева, которая пережила блокаду Ленинграда, скончалась на Кубе, сообщило российское посольство на Кубе. Зубаревой было 9-10 лет, когда гитлеровцы оккупировали город.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашей соотечественницы, жительницы блокадного Ленинграда Нины Борисовны Зубаревой 1934 года рождения», - сказано в сообщении.

Женщине было 90 лет. Она долгие годы проживала на Кубе. Российская дипмиссия на Кубе выразила соболезнования родным и близким Нины Зубаревой.

Напомним, что 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города. В Санкт-Петербурге ежегодно 27 января гремят залпы победного салюта и широко отмечается этот знаковый день в истории города и Второй мировой войны. В 2024 году в связи с 80-летием знаменательной даты в Северной столице пройдут особые торжества.