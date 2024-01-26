Заводчик Иванович оценила шансы на выживание при встрече с волком

Человек не является добычей для волка, поэтому при встрече с этим хищником велика вероятность остаться невредимым. О правилах поведения «Звезде» рассказала заводчик и селекционер Юлия Иванович.

«Волков обычно отпугивают громкие звуки или терпкие, технические запахи, с которыми они не сталкиваются в дикой природе. Общее состояние психики должно быть уверенным и агрессивным. Волки это считывают хорошо. Нельзя пятиться, нужно стоять и смотреть прямо на него. Твой упрямый взгляд на животное демонстрирует психологическую готовность к сражению», - рассказала Иванович.

Кроме того, за сотни лет эволюции волки приобрели стойкий страх перед человеком. Поэтому здоровое животное всеми силами постарается избежать такой встречи, добавила эксперт.

«Волк никогда не тронет крепкого и сильного. Он понимает, что может получить увечья и стать недееспособным. Ему это не надо. Человек является охотником, поэтому волку из поколения в поколение передается антропофобия. Они будут уходить в сторону», - отметила Иванович.

Участившиеся контакты хищников с людьми селекционер связывает с возможной бескормицей в лесу и обилием снега. В таких условиях волки часто выбирают проселочные дороги для миграции и неизбежно сталкиваются на них с людьми.

Накануне волчья стая из 14 особей попала в объектив фотоловушки в Кингисеппском районе Ленинградской области. Как отметил биолог Павел Глазков, всего в Ленинградской области обитает до 500 хищников.