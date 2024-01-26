При пожаре в высотке на Котельнической набережной погиб человек

В одной из высоток на Котельнической набережной в Москве в пожаре погиб человек.

Возгорание произошло ночью примерно в 02.26. В первом подъезде наблюдалось плотное задымление, а очаг возгорания был обнаружен в коридоре однокомнатной квартиры. Его площадь составила пять квадратных метров. Огонь был ликвидирован к 03.14, после этого пожарные обнаружили одного пострадавшего в квартире и передали врачам скорой помощи. Медикам не удалось его реанимировать, передает «360».

Жилое здание по адресу Котельническая набережная 1/15, где произошел пожар считается легендарной высоткой и настоящим символом столицы. Находится она близ места слияния Яузы с Москвой-рекой. Центральный высотный корпус насчитывает 32 этажа, а его высота вместе со шпилем достигает 176 метров.