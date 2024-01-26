МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При пожаре в высотке на Котельнической набережной погиб человек

Пожарные нашли погибшего уже после того, как возгорание полностью потушили. Его передали врачам, которым не удалось реанимировать пострадавшего.
Ирина Егорова 2024-01-26 08:13:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В одной из высоток на Котельнической набережной в Москве в пожаре погиб человек.

Возгорание произошло ночью примерно в 02.26. В первом подъезде наблюдалось плотное задымление, а очаг возгорания был обнаружен в коридоре однокомнатной квартиры. Его площадь составила пять квадратных метров. Огонь был ликвидирован к 03.14, после этого пожарные обнаружили одного пострадавшего в квартире и передали врачам скорой помощи. Медикам не удалось его реанимировать, передает «360».

Жилое здание по адресу Котельническая набережная 1/15, где произошел пожар считается легендарной высоткой и настоящим символом столицы. Находится она близ места слияния Яузы с Москвой-рекой. Центральный высотный корпус насчитывает 32 этажа, а его высота вместе со шпилем достигает 176 метров.

#пожар #здание #Возгорание #Скорая помощь #пожарные #Котельническая набережная #высотка
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»