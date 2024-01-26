Контроль акватории: как моряки ЧФ оберегают Крым от украинских боевых дронов

Корабли Черноморского флота патрулируют акваторию вблизи Крымского полуострова. На постах - проверка всех систем. От момента получения приказа до выхода в море считанные минуты. Моряков в походе почти всегда сопровождают летчики морской авиации Черноморского флота и поисково-спасательные вертолеты.

В назначенной точке в открытом море Ка-27 догоняет отряд кораблей. На палубе горят посадочные огни, а швартовы цепи уже готовы. Летная группа будет постоянно находиться на борту в усилении на время всего плавания. Штормовая погода вынуждает летчиков уйти на второй круг. Из-за сильной качки посадка на палубу получилась экстремальной. Приземление в шторм - высший пилотаж, но не повод хвастаться.

«Был очень сильный ветер, не с первого раза получилось зайти на посадку, потому что попутный и боковой ветер. Пришлось выполнить второй заход. Сколько летаю, такая качка первый раз», - рассказал летчик Ка-27.

На случай, если шторм разыграется, вертолет уводят в ангар, складывают лопасти чтобы поместился. Внутри - все, чтобы техники могли его обслужить и подготовить к новым вылетам.

С наступлением темноты площадка на корме превращается в основной наблюдательный пост. В это время суток, как правило, активизируются безэкипажные катера, дроны-камикадзе и беспилотные летающие аппараты. Поэтому ночная вахта заступает со специальными приборами, которые помогают видеть в абсолютной темноте. Ночью корабль движется в режиме полной светомаскировки. На борту все огни погашены, вокруг полная темнота. Но даже в таком режиме патрульный корабль продолжает наблюдение. Оставаясь невидимым для других, даже в радиоэфире никаких сигналов, контроль за происходящим вокруг не прерывается ни на секунду. Особенно это важно в районах интенсивного торгового судоходства, где морские беспилотники угрожают гражданской навигации.