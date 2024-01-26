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Переживший снежный апокалипсис Южно-Сахалинск показали с коптера

В некоторых районах города высота сугробов превышает человеческий рост.
Максим Крюков 2024-01-26 06:06:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Южно-Сахалинска продолжают устранять последствия мощного циклона. Горожане вышли на улицы с лопатами. В некоторых районах сугробы превышают человеческий рост и высотку легковых автомобилей.

Людей просят по возможности пока не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Также рекомендуют освободить дворы, чтобы могла проехать спецтехника.

В администрации областного центра Сахалинской области сообщили, что в городе частично запустили общественный транспорт. На линии уже вышли 6 автобусов. Ситуацию осложняют брошенные на улицах машины. Отмечается, что 26 января проезд на автобусах будет бесплатным.

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