Переживший снежный апокалипсис Южно-Сахалинск показали с коптера

Жители Южно-Сахалинска продолжают устранять последствия мощного циклона. Горожане вышли на улицы с лопатами. В некоторых районах сугробы превышают человеческий рост и высотку легковых автомобилей.

Людей просят по возможности пока не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Также рекомендуют освободить дворы, чтобы могла проехать спецтехника.

В администрации областного центра Сахалинской области сообщили, что в городе частично запустили общественный транспорт. На линии уже вышли 6 автобусов. Ситуацию осложняют брошенные на улицах машины. Отмечается, что 26 января проезд на автобусах будет бесплатным.