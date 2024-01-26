Жители Газы рассказали об ударе танков ЦАХАЛ по очереди за гумпомощью

В результате удара ЦАХАЛ по длинной очереди людей, которые выстроились для получения гуманитарной помощи в северной части Газы, погибли как минимум 20 человек, еще около 150 получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, выжившие побежали в больницу Аль-Шифа, где им оказывают медицинскую помощь. Судя по кадрам источника, многие пострадавшие вынуждены лежать на полу из-за нехватки мест.

«Мы собирались привезти муку. Мы ждали грузовики. [Израильские танки] выпустили по нам четыре снаряда», - сказал один из пострадавших, который находится в медучреждении.

Телеканал также сообщает, что в результате атаки авиации Армии обороны Израиля на лагерь беженцев Нусейрат в центре сектора Газа погибли по меньшей мере 11 человек. По предварительной информации, среди жертв есть журналист и члены его семьи.