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Жители Газы рассказали об ударе танков ЦАХАЛ по очереди за гумпомощью

По данным телеканала Al Jazeera, по меньшей мере 20 человек погибли, еще 150 ранены в результате атаки ЦАХАЛ на людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью.
Максим Крюков 2024-01-26 03:54:01
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Global Look Press

В результате удара ЦАХАЛ по длинной очереди людей, которые выстроились для получения гуманитарной помощи в северной части Газы, погибли как минимум 20 человек, еще около 150 получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, выжившие побежали в больницу Аль-Шифа, где им оказывают медицинскую помощь. Судя по кадрам источника, многие пострадавшие вынуждены лежать на полу из-за нехватки мест.

«Мы собирались привезти муку. Мы ждали грузовики. [Израильские танки] выпустили по нам четыре снаряда», - сказал один из пострадавших, который находится в медучреждении.

Телеканал также сообщает, что в результате атаки авиации Армии обороны Израиля на лагерь беженцев Нусейрат в центре сектора Газа погибли по меньшей мере 11 человек. По предварительной информации, среди жертв есть журналист и члены его семьи.

#ЦАХАЛ #атака #удар #гуманитарная помощь #Газа #палестино-израильский конфликт
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