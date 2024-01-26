ЗРК «Тор-М2» обеспечили сверхнадежный щит на Запорожском направлении

На Запорожском направлении специальной операции расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Южного военного округа круглосуточно обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. ЗРК «Тор-М2» могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей – самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.

Зенитчики постоянно «сканируют» небо. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Постоянно машина находится в движении и мы постоянно работаем в движении, чтобы не вскрыть свои координаты», - говорит начальник расчета с позывным «Байкал».

«Тор-М2» способен в движении обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырех целей. На поражение объектов уходят буквально считанные минуты.

В ходе специальной операции комплексы также сопровождают колонны на маршах. Они, не смотря на мощную начинку, мобильны. Аналогов им у других стран нет.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.