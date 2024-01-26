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ЗРК «Тор-М2» обеспечили сверхнадежный щит на Запорожском направлении

Зенитные ракетные комплексы могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей.
2024-01-26 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Запорожском направлении специальной операции расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Южного военного округа круглосуточно обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. ЗРК «Тор-М2» могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей – самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.

Зенитчики постоянно «сканируют» небо. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Постоянно машина находится в движении и мы постоянно работаем в движении, чтобы не вскрыть свои координаты», - говорит начальник расчета с позывным «Байкал».

«Тор-М2» способен в движении обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырех целей. На поражение объектов уходят буквально считанные минуты.

В ходе специальной операции комплексы также сопровождают колонны на маршах. Они, не смотря на мощную начинку, мобильны. Аналогов им у других стран нет.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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