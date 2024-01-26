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Атлеты открыли экспозицию о летних видах спорта на Аллее славы на ВДНХ

В церемонии участвовали многие именитые спортсмены, в том числе четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
Владимир Рубанов 2024-01-26 21:52:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Аллее славы на ВДНХ открыли экспозицию, посвященную летним видам спорта. В церемонии участвовали многие именитые спортсмены, в том числе четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Перед этим он встретился с юными спортсменами. Встречу организовали в лектории общества «Знание». Алексей рассказал ребятам о своем профессиональном пути.

«Чтобы уважали своих соперников, чтобы те спортсмены, которые попали в ситуацию, в какой мы сейчас существуем, достойно прошли этот путь. Он сложный, он непростой», - сказал олимпийский чемпион.

Аллея славы - выставка, посвященная нашим спортсменам и их достижениям на мировой арене. Каждая стела именная - с фотографией и краткой информацией об атлете.

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