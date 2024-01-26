Атлеты открыли экспозицию о летних видах спорта на Аллее славы на ВДНХ

На Аллее славы на ВДНХ открыли экспозицию, посвященную летним видам спорта. В церемонии участвовали многие именитые спортсмены, в том числе четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Перед этим он встретился с юными спортсменами. Встречу организовали в лектории общества «Знание». Алексей рассказал ребятам о своем профессиональном пути.

«Чтобы уважали своих соперников, чтобы те спортсмены, которые попали в ситуацию, в какой мы сейчас существуем, достойно прошли этот путь. Он сложный, он непростой», - сказал олимпийский чемпион.

Аллея славы - выставка, посвященная нашим спортсменам и их достижениям на мировой арене. Каждая стела именная - с фотографией и краткой информацией об атлете.