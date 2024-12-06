Участники и ветераны СВО выступили на гала-концерте фестиваля баллады

В пятницу в большом зале Центрального академического театра Российской армии прошел гала-концерт музыкального фестиваля «Баллады специальной военной операции - Время выбрало нас». В нем приняли участие действующие участники и ветераны СВО, члены их семей, а также волонтеры. Они исполнили авторские произведения. Открыл мероприятие с песней «Русский мир» Олег Газманов.

Концерт посетили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева. Перед началом мероприятия они осмотрели выставку, посвященную 35 бойцам и 30 женам героев.

«Эмоции очень сильные, но не всегда простые и легкие. Иногда это вызывает и слезы на глазах, потому что настолько все глубоко, настолько все трогательно. Те эмоции и чувства, с которыми делятся участники специальной военной операции, их близкие, они, конечно же, проникают до глубины души каждого, кто сидит в зале. В этом и ценность подобных проектов», - отметила Анна Цивилева, говоря о своих эмоциях от концерта.

Фестиваль «Баллады специальной военной операции - Время выбрало нас» является уникальным проектом, который реализуется фондом «Герои Отечества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Министерства обороны и телерадиокомпании «Звезда» (официальный информационный партнер). Его руководителем стал Герой Советского Союза, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», участник боевых действий в Афганистане, автор-исполнитель песен и монах Киприан.

Цель фестиваля - выявление, продвижение и популяризации среди граждан, прежде всего среди молодежи, наиболее талантливых произведений песенного творчества участников специальной операции. На участие в нем поступило более 350 заявок, из которых 15 лучших отобрали для гала-концерта. Более 40 песен уже получили свое звучание на радиостанциях, выступивших партнерами мероприятия.