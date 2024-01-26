Правительство запретило покупать на ИИС иностранные ценные бумаги

Правительство России запретило управляющим использовать средства индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для покупки иностранных ценных бумаг, в том числе государственных. Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее министерство финансов предложило запретить покупку иностранных бумаг на ИИС с 2024 года. В Минфине объяснили это беспрецедентным санкционным давлением со стороны государств, совершающих недружественные действия в отношении России.

Индивидуальный инвестиционный счет дает возможность вкладывать деньги в акции, облигации, валюту и другие финансовые инструменты. По таким счетам государство предоставляет налоговые льготы.

С января 2024 года россияне могут пользоваться ИИС третьего типа. Их можно открыть вместе уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2. Срок действия нового типа ИИС для получения налоговых льгот при заключении договора в 2024-2026 годах должен составить 5 лет, а в дальнейшем будет увеличиваться.