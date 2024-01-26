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В России в 2025 году создадут Национальный словарный фонд

На создание подобного цифрового ресурса потребуются бюджетные средства а объеме 182,3 миллиона рублей.
Елизавета Кондрикова 2024-01-26 20:30:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о создании в стране Национального словарного фонда, цифрового ресурса с данными словарей русского языка, созданных «за последние три века». Документ был опубликован в электронной базе Госдумы.

«Национальный словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соответственно новый ресурс станет выверенным и точным источником правил современного русского литературного языка, собранных в одном месте. Он будет включать в себя среди прочего информацию о верной постановке знаков препинания и ударений, значении слов и их сочетаемости, наличии у слова антонимов, синонимов или омонимов.

Уточняется, что соответствующее поручение президента России Владимира Путина было создано еще в марте 2020 года.

Для осуществления подобного проекта потребуются бюджетные средства в размере 182,3 миллиона рублей. Новые нормы вступят в силу уже с 1 января следующего года.

#русский язык #законопроект #госдума #Кабмин РФ #правила русского языка #словарный фонд
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